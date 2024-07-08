Газпромбанк "на днях, наверное," откроет филиал в Китайской народной республике, сообщил 8 июля в рамках форума-выставки "Иннопром 2024" президент "Опоры России" Александр Калинин. Первый вице-президент банка Олег Мельников подтвердил заявил о верности анонса.
"Да, действительно, мы откроем, до конца года будет банк в Китае. Решение уже принято. Сейчас этим очень плотно занимаемся", — высказался банкир.
В настоящий момент единственным отечественным кредитно-финансовым учреждением, обладающим государственной лицензией на проведение банковских операций на территории КНР, является ВТБ, чей филиал работает в Поднебесной уже 16 лет.
Сбербанк планировал открыть филиалы в Китайской республике в конце минувшего года, но до сих пор этого не сделал. Планы открыть два филиала в Китае есть и у Альфа-банка.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Solomon203 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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