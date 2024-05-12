Переориентация российского туризма с зарубежных поездок на внутренние стала набирать обороты ещё в допандемийные времена. После начала СВО и сокращением прямых рейсов за рубеж, тенденция лишь набрала обороты, констатируют туроператоры.
Отдыхающие направляются в дружественные страны, но при этом, значительный туристический траффик распределяется между российскими регионами. Причем, с поправкой на местный колорит. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе гастрономическая составляющая крайне важна для туристов.
"Впечатлениями от местных кулинарных изысков, напитков делятся все наши путешественники. И часто привозят именно гастрономические сувениры. Поэтому, возможно, развитие гастротуризма в его классическом виде еще впереди", - заявила эксперт в интервью "Российской газете"
В туристические маршруты, из серии "поедем, поедим", входят и фермерские хозяйства, и рыбоводческие объединения, и предприятия общественного питания, и даже сельхозрынки. В ряде регионов на них можно попробовать и купить такое, что в стране больше нигде и не попробовать с возможностью выбора ассортимента. Кстати, ещё один тренд, дегустационный туризм.
"Маршруты с посещением виноградников, есть в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. А вот гастротуризм, наверное, в чистом виде есть только в Петербурге. Сюда туристы ездят на выходные или даже одним днем, чтобы посетить определенные рестораны Северной столицы. В любом случае, это не массовая история", - резюмирует Майя Ломидзе.
Эксперты отмечают, что сейчас в стране есть запрос на локальность и аутентичность кухни, причем он будет только усиливаться. Путешественники, приезжая на какую-то новую для них территорию, хотят попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов и по местным рецептам. И судя по всему в 2024-м это направление будет только развиваться.
Фото: Константин Филитов
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