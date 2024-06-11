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Инсайдер Sawyergalox: в Samsung Galaxy S26 Ultra будет представлен аналог Apple Face ID
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:44

Инсайдер Sawyergalox: в Samsung Galaxy S26 Ultra будет представлен аналог Apple Face ID

Слухи указывают на то, что будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащён новым сканером для распознавания лиц, названным PolarID. Этот сканер представляет собой альтернативу Apple Face ID, но отличается тем, что использует только сенсор фронтальной камеры без дополнительных датчиков.

Технология Apple требует инфракрасный точечный проектор для создания "карты" лица. По информации от инсайдера Sawyergalox, Samsung PolarID обещает быть более безопасным, чем текущие системы.

Изначально ожидалось, что новая технология появится в Galaxy S25 Ultra, но теперь утверждается, что она будет внедрена в Galaxy S26 Ultra. Официальных заявлений от Samsung на этот счёт пока не было, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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