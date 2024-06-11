Слухи указывают на то, что будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащён новым сканером для распознавания лиц, названным PolarID. Этот сканер представляет собой альтернативу Apple Face ID, но отличается тем, что использует только сенсор фронтальной камеры без дополнительных датчиков.
Технология Apple требует инфракрасный точечный проектор для создания "карты" лица. По информации от инсайдера Sawyergalox, Samsung PolarID обещает быть более безопасным, чем текущие системы.
Изначально ожидалось, что новая технология появится в Galaxy S25 Ultra, но теперь утверждается, что она будет внедрена в Galaxy S26 Ultra. Официальных заявлений от Samsung на этот счёт пока не было, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
1,5 млрд евро от замороженных активов РФ потратят на помощь Украине
В НАТО планируется получить до 1,5 миллиарда евро от замороженных активов Российской Федерации. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины и восстановление страны, - Сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Президентские выборы стали причиной приостановки работы над соглашением Москвы и Тегерана
Работа над соглашением с Ираном продолжится после внеочередных президентских выборов, - Заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Летний пляж: какие опасности могут быть
Во время отдыха у воды надо быть осторожнее.
Инфекционист Мескина: в России не ожидается вспышки "малой чумы"
В России не ожидается вспышки туляремии, также известной как "малая чума", как считает инфекционист Елена Мескина.