Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин получил осколочные ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, в районе населенного пункта Еленовка, недалеко от столицы ДНР. Пострадал также коллега советника, сообщает ТАСС.
"Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра. У меня - осколочное лица и плеча, ссадины", - сообщил соратник руководителя ДНР Дениса Пушилина.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в районной больнице в Волновахе, сейчас они находится дома. Вопроса о госпитализации нет, сообщают СМИ.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Kosun (Creative Commons CC0 1.0)
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