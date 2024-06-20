Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин получил осколочные ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, в районе населенного пункта Еленовка, недалеко от столицы ДНР. Пострадал также коллега советника, сообщает ТАСС.

"Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра. У меня - осколочное лица и плеча, ссадины", - сообщил соратник руководителя ДНР Дениса Пушилина.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в районной больнице в Волновахе, сейчас они находится дома. Вопроса о госпитализации нет, сообщают СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Kosun (Creative Commons CC0 1.0)