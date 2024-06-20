Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
Советник главы ДНР Ян Гагин получил осколочное ранение под Донецком
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:57

Советник главы ДНР Ян Гагин получил осколочное ранение под Донецком

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин получил осколочные ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, в районе населенного пункта Еленовка, недалеко от столицы ДНР. Пострадал также коллега советника, сообщает ТАСС.

"Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра. У меня - осколочное лица и плеча, ссадины", - сообщил соратник руководителя ДНР Дениса Пушилина.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в районной больнице в Волновахе, сейчас они находится дома. Вопроса о госпитализации нет, сообщают СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Kosun (Creative Commons CC0 1.0)

Мир

Польша готовит систему связи к войне

Польша готовит систему связи к войне

Министерство внутренних дел и управление Польши задумали разработать безопасную зашифрованную систему общения, которая даст возможность органам управления и службам спасения действовать в период военных действий, как сообщает газета Rzeczpospolita.

Читать полностью
Благодаря новостям о росте Nvidia, наблюдается резкий рост в криптовалюте

Благодаря новостям о росте Nvidia, наблюдается резкий рост в криптовалюте

На фоне стабилизации курса биткоина наблюдается резкий рост стоимости нескольких криптоактивов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Читать полностью

Общество

VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов

VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов

Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.

Читать полностью
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети

Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети

Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.

Читать полностью

Новости