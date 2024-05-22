Миллиардер Михаил Фридман через своих адвокатов предложил правительству Люксембурга начать диалог о выплате ему компенсации за «экспроприированные» герцогством активы, которые монархия заморозила в рамках санкций, введённых Евросоюзом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Суммарно, претензии в рублевом эквиваленте превышают 1,4 трлн рублей. Свои досудебные требования властям карликового государства команда российского бизнесмена направила ещё в конце зимы. Руководство, по словам источников, до сих пор не в состоянии дать ответ на запрос предпринимателя. Михаил Фридман расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС.

Он требует от герцогства выплаты 15,8 млрд евро компенсации, именно в такую сумму оценена общую стоимость своих замороженных активов в стране. В случае отказа люксембургскими властями от возврата замороженных средств экс-владелец Альфа-групп планирует обратиться с иском в международный арбитраж.

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