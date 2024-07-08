Стоимость фрахта нефтяных танкеров в отечественных портах увеличивается на фоне растущих цен на нефть. По информации из Новороссийска в направлении Турции прайс поднялся выросла на 20,6%, Северного Китая — на 27,2%, Восточной Индии — на 10%, сообщает РБК.
При этом экспорт топлива из нашей страны растёт. Увеличение отгрузок, из-за высоких цен аренды судов на данный момент "создает предпосылки для расширения дисконта в ближайшее время", полагают аналитики.
При этом всё равно, за счёт благоприятной рыночной конъюнктуре для нефтяных компаний сложились хорошие условия для наращивания экспорта, заключают эксперты.
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