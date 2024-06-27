Финляндия с 1 сентября вводит ограничения на перемещение граждан других стран и лиц без гражданства, ищущих убежища, а также сделает более оперативным процесс рассмотрения их заявлений, сообщает МВД скандинавского государства. Новый нормативный акт одобрен парламентом, 28 июня он будет формально завизирован президентом страны.

Закон о пограничной процедуре будет применяться к заявлениям о предоставлении убежища, которые поданы на внешней границе ЕС или вблизи нее и которые могут оказаться необоснованными. Помимо границы с нашей страной, внешние рубежи Финляндии включают, в частности, международные аэропорты, заявляют власти.

Цель нововведени в том, чтобы ускорить, возвращение лиц, считающихся угрозой национальной безопасности финского государства.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Хорхе Франганильо (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)