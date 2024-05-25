Финляндия готовит закон, который откроет границу с Россией для туристов, но введет новые правила для просителей убежища. Законопроект, обсуждаемый в финском парламенте, предусматривает, что иностранцы не смогут подавать заявления о предоставлении убежища прямо на границе, за исключением уязвимых лиц, таких как дети, инвалиды или те, кому грозят смертная казнь или пытки.
Новая ответственность за оценку уязвимости будет возложена на пограничников, которые получат дополнительное обучение и инструкции для выполнения этой задачи. Все остальные просители убежища будут возвращаться в Россию, независимо от согласия России их принять, сообщает Tourdom.Ru.
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