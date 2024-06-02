Состоялась премьера фильма "Фуриоса: Хроники безумного Макса"

1 июня 2024 года в летнем кинотеатре MORI CINEMA состоялся премьерный показ фильма "Фуриоса: Хроники безумного Макса" от известного и культового режиссёра Джорджа Миллера.
Фильм показывали под открытым небом, гостям раздавали прохладительные напитки, попкорн, а также организаторы устроили розыгрыш призов.
Фильм является приквелом к ленте "Безумный Макс: Дорога ярости".
Главная героиня юная Фуриоса оказалась в непростой ситуации. Она была похищена с родных земель ордой байкерского военаначальника Дементуса. Он и его последователи хотят найти так называемое место изобилия, откуда родом Фуриоса. Фуриосе предстоит вернуться домой, пройдя через множество испытаний и победив опасных врагов.
В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Алила Браун, Чарли Фрейзер, Том Берк и др.
Фото: личный архив автора
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