Глава кабмина Словакии Роберт Фицо покинул медучреждение в Банска-Бистрицы, куда он был госпитализирован после покушения. Премьер-министра отправили долечиваться домой в Братиславу, сообщает местный новостной портал Dennik N.
Политику предстоит пройти курс реабилитации, по заключению медиков, пациент идёт на поправку. Правда о сроках полного восстановления и возвращения к обязанностям председателя правительства в полном объёме врачи предпочитают прогнозы не делать.
15 мая словацкий премьер получил несколько пулевых ранений, его прооперировали в тот же день. Задержанный на месте покушавшийся — 71-летний Юрай Цинтула — мотивировал свои действия политическими мотивами. Мужчине грозит, согласно местным законам пожизненное заключение.
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