Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.05.2024 : 91,2573
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.05.2024 : 98,8267
Состояние словацкого премьера Фицо стабилизировалось, сообщил Филип Куффа
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:34

Состояние словацкого премьера Фицо стабилизировалось, сообщил Филип Куффа

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабилизировалось. Об этом сообщил зам министра окружающей среды Филип Куффа.

Ранее на словацкого премьера было совершено покушение, в ходе которого Фицо оказался ранен. Мужчина, стрелявший в политика, является сторонником оппозиционной политической партии "Прогрессивная Словакия".

Имя совершившего покушение Юрай Цинтула. По признанию преступника, он пошел на покушение по причине несогласия с правительственными действиями, которые направлены на ограничительные меры в сфере СМИ.

Фото: flickr.com/Andrej Klizan

Мир

Эстонское правительство не разрешает преподавание на русском

Эстонское правительство не разрешает преподавание на русском

Правительство Эстонии на встрече отклонило просьбу города Нарва, где более 90% жителей говорят по-русски, о допущении частичного преподавания на русском языке в школах и детских садах.

Читать полностью

Finnair возобновляет рейсы в эстонский Тарту

Finnair сообщила, что для приземления в Тарту GPS не нужен.

Читать полностью

Общество

Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса

Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ борис Титов может вновь вернуться на государственную службу. Срок его полномочий истёк почти два года назад и сейчас в администрации президента прочат экс-чиновнику новую должность, сообщают "Ведомости".

Читать полностью
Минюст предложил ввести в СИЗО должность для священников

Минюст предложил ввести в СИЗО должность для священников

Минюст представил законопроект о введении должностей для священнослужителей в следственных изоляторах.

Читать полностью

Новости