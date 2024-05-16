Состояние словацкого премьера Фицо стабилизировалось, сообщил Филип Куффа

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабилизировалось. Об этом сообщил зам министра окружающей среды Филип Куффа.
Ранее на словацкого премьера было совершено покушение, в ходе которого Фицо оказался ранен. Мужчина, стрелявший в политика, является сторонником оппозиционной политической партии "Прогрессивная Словакия".
Имя совершившего покушение Юрай Цинтула. По признанию преступника, он пошел на покушение по причине несогласия с правительственными действиями, которые направлены на ограничительные меры в сфере СМИ.
Фото: flickr.com/Andrej Klizan
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