В Сербии сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего Александру Вучичу

Сербская полиция задержала человека, который угрожал нынешнему лидеру страны Александру Вучичу. Об этом сообщил глава МВД Ивица Дачич.
В июне прошлого года лидер Сербии заявил, что получает в день более 200 угроз своей жизни. Также Вучич был шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, которого считает своим близким другом.
Ранее стало известно, кто совершил покушение на Фицо. Это был гражданин Словакии и сторонник оппозиционной политической партии "Прогрессивная Словакия" 71-летний Юрай Цинтула.
Фото: commons.wikimedia.org/Srđan Popović (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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