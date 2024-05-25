Немецкие власти хотят добиться справедливого распределения новых украинских беженцев по территории всех стран Евросоюза и выступают за варианты решений в отношении так называемой вторичной миграции из других государств - членов единого правового пространства, пишет Welt.

"Для ФРГ, кроме темы долгосрочной перспективы для беженцев, уже находящихся в нашей юрисдикции, важно обеспечить единый подход в рамках Евросоюза, в частности, солидарное распределение и предотвращение вторичной миграции для мигрантов из Украины, прибывающих в будущем", - считает представитель федерального министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Сейчас, на уровне консультаций в Евросоюзе ведутся переговоры об урегулировании транзита для украинских беженцев. Срок действия временной защиты для них истекает в начале весны будущего года.

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