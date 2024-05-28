По итогам первого весеннего месяца поставки одежды в нашу страну от немецких производителей выросли почти до 16 млн евро. Это рекордные показатели с начала осени прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.

На пике популярности среди текстильной продукции из ФРГ остаются майки и футболки: они составляют почти треть всех поставок в этом сегменте в нашу страну. На втором месте были свитеры и кардиганы, без малого 20%, а на третьем - женские костюмы и юбки - чуть более 10%. Однако, мощнее всего, более чем втрое, взлетел импорт из Германии детской одежды и спортивных костюмов.

Таким образом немецкие поставщики вернули себе статус одного из ведущих партнёров РФ в сфере реализации товаров народного потребления. Уступив лишь своим итальянским конкурентам, одежда с апеннинского полуострова поставлена на российские прилавки в объёме около 27 млн евро.

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