Федеральное бюро расследований США официально заявило, что не обладало данными об угрозе на на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Одновременно, представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс рассказал на пресс-конференции, что не видит оснований считать, что у данного преступления "имеют место дополнительные угрозы".
Специальные службы полагают, что стрелявший на мероприятии действовал в одиночку. Его мотивы на данный момент неизвестны. ФБР подтвердило, что организовало расследование о покушении на 45-го президента Соединенных штатов. Пока силовики утверждают, что не могут установить личность подозреваемого. По информации источников это 20-летний местный житель.
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