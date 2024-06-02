Китайская компания FAW снизила цены на кроссоверы Bestune T55 в России на 150 000 рублей. Новая стартовая цена модели в комплектации Beyond составляет 2 261 000 рублей.
Скидка действует на все версии автомобиля, включая Prestige и Transcend, обе из которых теперь стоят 2 344 000 рублей.
FAW Bestune T55, оборудованный 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 124 л. с. и роботизированной коробкой передач, предлагает в стандартной комплектации кожаный салон, бесключевой доступ, мультимедийную систему, климат-контроль и датчики парковки. Этот кроссовер рассматривается как альтернатива Hyundai Creta на российском рынке.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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