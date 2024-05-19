Китайская компания FAW планирует вывести на рынок России компактный трёхдверный хэтчбек Bestune Pony. Эта модель, размером с российскую "Оку", отличается ярким дизайном.

Начало продаж в России пока не определено, так как автомобиль находится в листе ожидания.

FAW также планирует сфокусироваться на продажах электрокаров, с первым дебютом в 2025 году.

Bestune Pony имеет длину 3 метра, колесную базу 1953 мм и дорожный просвет 130 мм. В Китае продажи стартовали в апреле, с запасом хода от 122 до 170 километров на одном заряде. Модель предлагается в шести цветах и более чем в 100 декоративных элементах, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/NaBUru38 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)