Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
Китайская компания FAW привезет на рынок РФ новинки: кроссовер Bestune T90, Bestune T77
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:38

Китайская компания FAW привезет на рынок РФ новинки: кроссовер Bestune T90, Bestune T77

Китайская компания FAW анонсировала выход на российский рынок четырёх новых автомобилей: первой новинкой станет кроссовер Bestune T90, который появится в продаже в России во второй половине текущего года.

В 2025 году ожидается поставка обновлённого кроссовера Bestune T77 и нового Bestune T99, а также неуточнённой модели электромобиля. Bestune T90 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае в 2023 году.

Другие модели, такие как Bestune T77 и Bestune T99, уже присутствуют на российском рынке. Кроме того, для нового лифтбека Bestune B70 предложат два типа двигателей для российского рынка: 1,5 и 2,0 литра, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Amar Bn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

ЕС примет решение об использовании активов РФ уже 21 мая

ЕС примет решение об использовании активов РФ уже 21 мая

Совет Европейского союза планирует принять решение относительно использования выручки с замороженных суверенных активов России для оказания военной помощи Украине на встрече, которая состоится во вторник, 21 мая, как сообщил европейский источник РИА Новости.

Читать полностью
Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.

Читать полностью

Общество

Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе

Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе

Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения.

Читать полностью
Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.

Читать полностью

Новости