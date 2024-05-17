Китайская компания FAW анонсировала выход на российский рынок четырёх новых автомобилей: первой новинкой станет кроссовер Bestune T90, который появится в продаже в России во второй половине текущего года.

В 2025 году ожидается поставка обновлённого кроссовера Bestune T77 и нового Bestune T99, а также неуточнённой модели электромобиля. Bestune T90 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае в 2023 году.

Другие модели, такие как Bestune T77 и Bestune T99, уже присутствуют на российском рынке. Кроме того, для нового лифтбека Bestune B70 предложат два типа двигателей для российского рынка: 1,5 и 2,0 литра, сообщает За Рулем.

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