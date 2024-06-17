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ФАС выявила нарушения в двух медицинских картелях более чем на 1 млрд рублей
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:33

ФАС выявила нарушения в двух медицинских картелях более чем на 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России установила нарушения действующего законодательства в двух медицинских картелях Москвы и Подмосковья на сумму более одного млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Признаки неправомерных действий выявлены на торгах при поставке медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений, занимающихся реабилитацией участников специальной военной операции.

Антимонопольщики инициировали возбуждение двух дел о нарушении антимонопольного законодательства.

"Служба усматривает вероятность сговора с целью поддержания цен при участии в торгах. Конкурсные процедуры организовывались для нужд больниц города Москвы и Московской области, а также госпиталя для ветеранов войн №2 столицы",- информирует ФАС РФ.

Согласно условиям торгов общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1,141 млрд рублей. В случае доказательства неправомерных действий участникам хозяйственной деятельности грозят оборотные штрафы. А результаты тендеров будут анулированы.

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