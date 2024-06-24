Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ПАО Сбербанк за ненадлежащую рекламу вклада, об этом фискальное ведомство сообщило на своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Кредитно-финансовое учреждение в одном из рекламных сообщений обещало процентную ставку по вкладу в размере 16% годовых. По факту рекламодатель не проинформировал потребителей о важных нюансах.

"Данные об иных существенных условиях, влияющих на размер процентной ставки, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени", — сообщает пресс-служба ФАС России.

В итоге, после проверки, антимонопольное ведомство расценило такую рекламу как ненадлежащую и оштрафовала банк на полмиллиона рублей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/valeriy.dmitriev (Creative Commons Attribution-ShareAlike)