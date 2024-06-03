Российский союз экспортёров зерна почти на три процента снизил прогноз сбора урожая зерновых культур в нашей стране в этом году. По оценкам экспертов товарной продукции в 2024-м году будет чуть более 130 млн тонн. Предыдущая аналитика давала показатель почти на 4 млн тонн больше.
Оценка урожая пшеницы снижена на 2,5%, до 84,6 млн тонн с 86,6 млн тонн, ячменя — на 1,6%, до 19 млн тонн с 19,3 млн тонн. Прогноз сбора кукурузы остался прежним — 15,3 млн тонн. Для сравнения, по итогам минувшего года российские сельхозтоваропроизводители собрали без малого 145 млн тонн зерна, в том числе почти 93 млн тонн пшеницы.
Изменения прогнозных показателей в сторону понижения эксперты связывают с недавними природными катаклизмами, существенно влияющими на объем производства зерна и прочих базовых сельскохозяйственных культур.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Йоханнес Пленио jplenio (Creative Commons CC0 1.0)
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