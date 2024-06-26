Российские товаропроизводители за первые четыре месяца текущего года отправили более 15 тыс. тонн колбасы на экспорт, таковы данные центра "Агроэкспорт" при минсельхозе РФ. Этот показатель на 21% процент превышает статистику за аналогичный период прошлого года.
Ключевым покупателем нашей продукции продолжительное время остаётся Казахстан — традиционно ведущий рынок сбыта отечественного мяса глубокой переработки. За четыре месяца туда продано более 11 тыс. тонн (на 21% больше). В тройку импортеров также входят Азербайджан и Абхазия.
По направлению дальнего зарубежья полюбили российскую колбасу потребители из Демократической Республики Конго и Анголы. Также серьёзно выросли поставки в Китай, Монголию, Вьетнам, ОАЭ. Возобновился экспорт в Перу, прерванный в 2020 году, а также впервые осуществлены отгрузки в Эквадор.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Erich Ferdinand (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Yuyuantan tian: КНР перехватила детектор подлодок, сброшенный бортом ВВС США
Китай перехватил детектор подлодок, сброшенный военным бортом ВВС США в Южно-Китайском море, передаёт китайское государственное издание "Хуанцю шибао" со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в Weibo, аффилированный с Медиакорпорацией КНР.
Захарова: РФ не злоупотребила Интерполом, исключение навредит населению ЕС
Москва не злоупотребляет каналами Интерпола, а исключение страны навредит обычным людям на Западе, заявила Мария Захарова. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что существуют попытки исключить РФ из международного сотрудничества по линии Интерпола.
Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России
Цены на автомобили в истории только росли, поэтому снижения цен на автомобили ждать не стоит. Но и резкого роста не будет из-за растущей на рынке конкуренции, - Поделился мнением автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.
В России создали фильтр с золотом и серебром для вентиляции больниц
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый фильтр для вентиляционных систем больниц, содержащий углеродное волокно и наночастицы золота и серебра.