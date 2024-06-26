Российские товаропроизводители за первые четыре месяца текущего года отправили более 15 тыс. тонн колбасы на экспорт, таковы данные центра "Агроэкспорт" при минсельхозе РФ. Этот показатель на 21% процент превышает статистику за аналогичный период прошлого года.

Ключевым покупателем нашей продукции продолжительное время остаётся Казахстан — традиционно ведущий рынок сбыта отечественного мяса глубокой переработки. За четыре месяца туда продано более 11 тыс. тонн (на 21% больше). В тройку импортеров также входят Азербайджан и Абхазия.

По направлению дальнего зарубежья полюбили российскую колбасу потребители из Демократической Республики Конго и Анголы. Также серьёзно выросли поставки в Китай, Монголию, Вьетнам, ОАЭ. Возобновился экспорт в Перу, прерванный в 2020 году, а также впервые осуществлены отгрузки в Эквадор.

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