Ставка рефинансирования может вырасти на процент в связи с негативными прогнозами по росту инфляции в текущем году. Регулятор на предстоящем заседании совета директоров 7 июня с высокой долей вероятности может увеличить ключевую ставку до 16,5-17%, прогнозирует в интервью "РГ" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

С помощью данной меры Центробанк планирует достичь устойчивого снижения годовой инфляции до 4-4,5%, как и было ранее обозначено в макро прогнозе монетарных властей нашей страны на этот год.

Важно отметить, что вопреки жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, россияне продолжают активно брать в долг. По итогам апреля банки выдали потребительских кредитов на сумму 1,3 трлн рублей, что на 1% больше, чем в марте. Общий объем портфеля потребительских кредитов увеличился до 14,4 трлн рублей — почти на два процента. Причем ключевой прирост приходится на наращивание займов по кредитным картам.

Фото: pixabay. com/Kevin Schneider (Creative Commons CC0 1.0)