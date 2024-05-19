Мясо в сочетании с гречкой, макаронами или рисом не пойдет на пользу, рассказала в интервью РИА Новости врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова. Специалист считает, что такой микс станет весьма серьёзной нагрузкой для желудочно-кишечного тракта человека.
"Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей - прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи", - разбирает весеннее меню медицинский специалист.
В целом, совмещение таких продуктов препятствуют усвоению их в нашем организме, поэтому их действительно имеет смысл употреблять раздельно. На излете мая стоит отдавать предпочтение сезонному меню: молодой зелени, свежим фруктам и овощам, резюмирует эксперт.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Гильем Веллю (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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