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Гастроэнтеролог Батагова не рекомендует рис и гречку с мясом
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:56

Гастроэнтеролог Батагова не рекомендует рис и гречку с мясом

Мясо в сочетании с гречкой, макаронами или рисом не пойдет на пользу, рассказала в интервью РИА Новости врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова. Специалист считает, что такой микс станет весьма серьёзной нагрузкой для желудочно-кишечного тракта человека.

"Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей - прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи", - разбирает весеннее меню медицинский специалист.

В целом, совмещение таких продуктов препятствуют усвоению их в нашем организме, поэтому их действительно имеет смысл употреблять раздельно. На излете мая стоит отдавать предпочтение сезонному меню: молодой зелени, свежим фруктам и овощам, резюмирует эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Гильем Веллю (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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