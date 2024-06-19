Каскад санкций недельной давности в отношении Мосбиржи, Национального депозитария и ряда других участников финансового и фондового рынка в российской юрисдикции может повлечь проседание импорта из Китая отечественным контрагентам, прогнозирует финансовый аналитик, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Есть мнение, что биржевые торги юаням могут быть в нашей стране тоже поставлены на паузу, потому игроки выводят активы в другие валютные и финансовые инструменты. На этом фоне рынок фьючерсов существенно сокращается. Торги на перспективу, по информации трейдеров серьезно застопорились.

На этом фоне ожидается усиление сложностей с оплатой импорта, ведь под новые ограничения, помимо российских юридических лиц, попали десятки китайских компаний, в том числе финансовых, которые были связаны с нашей страной. В период неопределённости, сегодня в моменте юань торговался ниже 11 рублей за единицу китайской валюты.

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