В России появилась возможность приобрести флагманский кроссовер бренда Exeed, модель RX, оснащенный гидромеханическим автоматом Aisin. Это решение стало результатом внимания к пожеланиям российских потребителей, благодаря чему ассортимент кроссоверов с автоматическими трансмиссиями на рынке постоянно расширяется. В серии Exeed модель RX является третьим автомобилем, получившим классическую автоматическую коробку передач после моделей VX и TXL. В отличие от других автомобилей марки, оснащенных китайскими автоматами, RX оборудован японской трансмиссией Aisin.

Эта 8-ступенчатая автоматическая коробка передач синхронизирована с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 249 л. с. и полноприводной системой с муфтой ZF. Это обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 8,6 секунды, хотя предыдущая модель с 7-ступенчатым роботизированным Getrag с двойным мокрым сцеплением была более динамичной, достигая этой отметки на секунду быстрее. Средний расход топлива составляет 8,5 литра на 100 км.

Exeed RX в комплектации Premium с 8-ступенчатой автоматикой предлагается по цене 5 550 000 рублей, сообщает 5колесо.

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