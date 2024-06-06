Автомобильный завод, ранее принадлежавший Mercedes-Benz и расположенный в подмосковном Есипово, начнет производство транспортных средств под маркой Maxeed.
Согласно полученной информации, на завод уже доставлены необходимые комплектующие. В первую очередь запланирован выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, за которыми последуют гибридные и электрические модели.
Производственные мощности завода оцениваются в 120 тысяч автомобилей в год.
На текущем Петербургском международном экономическом форуме-2024 представители Московской области продемонстрировали комплектующие и робота, который, как предполагается, собран из компонентов автомобилей Exeed, принадлежащих компании Chery, отмечают журналисты.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Херсонская администрация покидает город
Администрация, назначенная властями Киева, покидает Херсон и уничтожает документы, такое заявление РИА Новости сделал координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев, сославшись на свидетельства местных жителей.
Политолог Бычков: теоретически РФ может поставить оружие странам Ближнего Востока
Поставки российского вооружения возможны в регионы, где присутствуют базы или военные США.
Врач Миневич: хлеб и сладости могут вызывать отеки
Врач-аллерголог Юлия Миневич объяснила, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как белый хлеб, сладости и выпечка, может вызвать резкий скачок уровня инсулина в крови, что приводит к задержке натрия и воды, вызывая отеки.
Психолог Покусаева рассказала о пользе "цифрового детокса": без связи мир не рассыпается
Согласно данным опроса портала SuperJob, 47% россиян говорят о своей зависимости от гаджетов и интернета. Чем моложе респонденты, тем чаще у них проявляются симптомы цифровой зависимости: до 34 лет доля зависимых составляет 59%, среди опрошенных 35-44 лет — 48%, от 45 лет — 41%.