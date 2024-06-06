Автомобильный завод, ранее принадлежавший Mercedes-Benz и расположенный в подмосковном Есипово, начнет производство транспортных средств под маркой Maxeed.

Согласно полученной информации, на завод уже доставлены необходимые комплектующие. В первую очередь запланирован выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, за которыми последуют гибридные и электрические модели.

Производственные мощности завода оцениваются в 120 тысяч автомобилей в год.

На текущем Петербургском международном экономическом форуме-2024 представители Московской области продемонстрировали комплектующие и робота, который, как предполагается, собран из компонентов автомобилей Exeed, принадлежащих компании Chery, отмечают журналисты.

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