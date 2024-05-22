Кроссовер Exeed TXL получил две новые бюджетные версии в Китае, что снизило стартовую цену до 129,9 тысячи юаней (1,63 миллиона рублей). Одна из комплектаций, King Edition, доступна с двумя типами двигателей: 1,6-литровым турбо (201 л. с., 300 Нм) и 2-литровым турбо (261 л. с., 400 Нм).
Обе версии оснащены богатым набором оборудования, включая изогнутый экран мультимедийной системы, панорамную крышу, светодиодную оптику и камеры кругового обзора. В России аналогичные модели Exeed TXL продаются с полным приводом и стоимостью от 4,25 до 4,9 миллиона рублей, сообщает Motor.
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