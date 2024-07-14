Бывшие президенты Соединенных штатов Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший выразили поддержку и пожелали здоровья 45-му президенту США Дональду Трампу после покушения на него в ходе встречи с избирателями в штате Пенсильвания.

По словам 44-го президента США Барака Обамы в Америке не должно быть места политическому насилию

"Хотя мы еще до конца не владеем информацией что в действительности произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно", — написал политик в соцсети Х. Обама добавил, что они вместе с супругой Мишель желают Дональду Трампу скорейшего выздоровления.

43-й президент Соединенных штатов Джордж Буш-младший высказался с осуждением чрезвычайного происшествия на предвыборном мероприятии. Также поблагодарил сотрудников Секретной службы за их быструю реакцию.

"Лора и я рады, что Дональд Трамп в безопасности после трусливого нападения", — сделал акцент республиканец.

42-й президент Соединенных штатов Билл Клинтон и его жена, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон присоединились к поддержке Дональда Трампа.

"Насилию нет места в Америке. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности", — написала чета на своей странице в соцсети X.

Сам Дональд Трамп сообщил, что чувствует себя нормально и прошел осмотр в медучреждении. Ему оказана необходимая помощь. Политик, несмотря на происшедшее, планирует присоединиться к съезду республиканцев, который начнется в понедельник в штате Висконсин.

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