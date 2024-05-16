Стойческу: Эстония готова перебросить на Украину до 100 своих военнослужащих

Отправка войск и размещение их на территории Украины должно быть регламентировано общим решением союзных государств по НАТО, заявил эстонский депутат Калев Стойческу.

Политик также добавил, что решение о переброске войск на Украину должно быть обдуманным и осмысленным решением, основанным на большинстве голосов "за" со стороны членов НАТО.

Стойческу отметил, что правительство страны может отправить до 100 эстонских солдат на Украину под эгидой НАТО, чтобы задействовать их в проведении миротворческой операции. Но политик добавил, все-таки необходимо согласовать данный вопрос коллегиально со странами блока НАТО.

Фото: flickr.com/Sgt. Sara Marchus