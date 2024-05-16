Стойческу: Эстония готова перебросить на Украину до 100 своих военнослужащих

Отправка войск и размещение их на территории Украины должно быть регламентировано общим решением союзных государств по НАТО, заявил эстонский депутат Калев Стойческу.
Политик также добавил, что решение о переброске войск на Украину должно быть обдуманным и осмысленным решением, основанным на большинстве голосов "за" со стороны членов НАТО.
Стойческу отметил, что правительство страны может отправить до 100 эстонских солдат на Украину под эгидой НАТО, чтобы задействовать их в проведении миротворческой операции. Но политик добавил, все-таки необходимо согласовать данный вопрос коллегиально со странами блока НАТО.
Фото: flickr.com/Sgt. Sara Marchus
Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину
США заявили, что не отправят своих военных инструкторов на Украину.
Финляндия предоставила убежище лишь шести беженцам из РФ
Финская служба миграции приняла лишь шесть положительных решений относительно выдачи убежища лицам, которые прибыли в страну из РФ начиная с августа 2023 года, проинформировал представитель миграционной службы по имени Юхо Репо.
Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал самый древний случай слияния сверхмассивных черных дыр
Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) зафиксировал самый древний известный случай слияния сверхмассивных черных дыр в созвездии Секстанта, произошедший через 740 млн лет после Большого Взрыва.
Врач Фомин рассказал, как справиться со стрессом при сдаче экзамена на водительские права
Многие россияне сталкиваются с трудностями при сдаче экзамена на водительские права из-за сильного волнения, но существуют эффективные методы борьбы со стрессом, которые помогают успешно его преодолеть.