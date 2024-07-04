101-летнюю туристку из Алжира Рашиду Самати авиакомпания Emirates бесплатно пересадила в первый класс во время её возвращения из Дубая. Узнав о её почетном возрасте, компания предоставила ей VIP-сервис, включая ожидание в зале и перелет в первом классе.

Это так впечатлило Рашиду, что она пообещала стать постоянным клиентом Emirates.

Рашида начала путешествовать в 1944 году и стала заядлой туристкой. Она побывала в Дубае три раза и любит это направление за его доступность, достопримечательности и хорошую медицину, сообщает Tourdom. Ru.

Фото: flickr.com/Maarten Visser (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)