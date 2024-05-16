Кандидат в президенты РФ на прошедших в марте выборах Владислав Даванков предлагает узаконить возможность предъявлять правоохранителям электронную версию паспорта из мобильного приложения портала Госуслуг вместо обычной, бумажной, сообщают СМИ. соответствующая инициатива отправлена в минцифры страны.

Вице-спикер нижней палаты парламента от фракции "Новые люди" заявил, что в октябре минувшего года профильное ведомство разработало проект постановления кабмина, согласно которому вместо бумажного паспорта граждане будут иметь право предъявлять его цифровую копию в ряде случаев. Однако среди них нет указанных выше вариантов.

Законодатель просит главу минцифры Максута Шадаева оценить целесообразность дополнения перечня. Воспользовавшись ресурсом "Госуслуги" россиянин сможет избежать ситуаций, когда к примеру при проверке документов граждане теряют свое время при их задержании в отдел полиции из-за забытого паспорта, считает автор инициативы.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Карамбул/Attribution-Share Alike 4.0.