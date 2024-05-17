Совет ЕС принял решение остановить вещание ёще нескольких российских СМИ на территории стран Евросоюза. В перечень таких СМИ вошли: Voice of Europe, РИА Новости, «Известия» и Российская газета.
Данные СМИ, по версии европейских властей, искажают существующие факты и события, дестабилизируют внутреннюю ситуацию внутри стран ЕС, а также оправдывают действия России на Украине.
Члены совета, принимающие данное решение, добавили, что сотрудники этих СМИ могут брать интервью, выполнять разные виды профессиональной деятельности, но вещать они больше не имеют права.
Фото:norden.org/Johannes Jansson (Creative Commons Attribution 2.5 Denmark license)
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