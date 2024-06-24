В Европейском союзе разочарованы политикой нынешних грузинских властей. Еврокомиссар по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, рассуждая о решениях официального Тбилиси касательно закона об "иноагентах" и запрете нетрадиционных отношений пригрозил "закрыть дверь" республике в единую европейскую семью.
"Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам… Но в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне, финансовая поддержка", — заявил уходящий в скором времени со своего поста чиновник.
Одновременно глава дипломатии ЕС отметил, что такие меры "не должны затронуть простое население Грузии".
В СМИ накануне появились данные о том, что Евросоюз в ответ на принятый грузинский закон об иноагентах рассматривает ряд мер, в частности возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Европейский парламент (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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