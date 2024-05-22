Страны Европейского союза третий месяц подряд обновляют максимумы по приобретению удобрений из России: в марте они превысили сумму в 174 миллионов евро и установили рекорд с декабря 2022 года, следует из расчетов Евростата.

Основательнее всего в первом весеннем месяце выросли отправки из России потребителям Хорватии - в 4,8 раза, Греции - в 4,7 раза, а также Румынии - в 2,5 раза. Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша, далее следуют Румыния и Франция.

Приобретают западные партнеры в РФ практически всю линейку производимых удобрений: и минеральные, и фосфорно-калийные, и азотные. Европейцы в активизации на отечественном рынке в этой сфере косплеят американский тренд. Потребители США с начала года тоже существенно увеличили закупки данной продукции в нашей стране.

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