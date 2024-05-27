Больше всего в страны Европейского союза выросли поставки в марте текущего года железа и стали. Экспорт взлетел в 1,7 раза в денежном выражении, приводит данные Евростат. В лидерах по закупкам этих металлов бельгийские и немецкие потребители.

За месяц государства ЕС суммарно приобрели этого товара почти на треть миллиарда евро. Это стало абсолютным максимум с весны прошлого года. Также в пятёрку ключевых европейских партнеров наших металлургов вошли итальянцы, датчане и чехи. Выросли поставки в ЕС и алюминия. Его экспорт из нашей страны нарастили Германия, Испания и Польша.

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