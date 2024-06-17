Евросоюз решил пролонгировать один из первых пакетов санкций против нашей страны. Совет Еврообъединения одобрил решение продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении России, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением Крыма и города Севастополя.

Еврочиновники пояснили, что данные ограничительные меры включают эмбарго на импорт в ЕС продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туруслуги от организаций, находящихся в юрисдикции российского полуострова.

Кроме того, под санкции подпадает экспорт ряда товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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