В Европейском союзе подсчитывают убытки после введения рестрикций в отношении российских алмазов. Объединение по итогам января-апреля текущего года фиксирует падение доходов от экспорта драгоценного сырья примерно на четверть - до 2,5 миллиарда евро, констатирует Евростат.
Преимущественно серьёзное снижение отмечено в сегменте непромышленных алмазов: их продажи просели на 791 килограмм, до 2,5 тонн. Ключевая причина сокращения в отрасли падение импорта, поскольку сам ЕС не добывает эти камни. С января по апрель включительно Евросоюз отправил за рубеж алмазов на 2,5 миллиарда евро против 3,34 миллиарда годом ранее, констатируют аналитики.
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