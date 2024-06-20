Европейские производители авиатехники в апреле текущего года поставили своим китайским контрагентам самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму более чем 371 миллион евро, сообщает РИА Новости.
Ключевым торговым партнёром Китая в данном сегменте является Германия. На её долю приходится без малого 70% процентов всех продаж. Месяцем ранее ФРГ занимала второе место, в то время как на первом были французские бизнесмены.
На этом фоне поставки в КНР из Евросоюза запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц серьёзно сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили чуть более 100 миллионов евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
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