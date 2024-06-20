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ЕС в апреле поставил КНР самолеты на 371,4 миллиона евро
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:11

ЕС в апреле поставил КНР самолеты на 371,4 миллиона евро

Европейские производители авиатехники в апреле текущего года поставили своим китайским контрагентам самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму более чем 371 миллион евро, сообщает РИА Новости.

Ключевым торговым партнёром Китая в данном сегменте является Германия. На её долю приходится без малого 70% процентов всех продаж. Месяцем ранее ФРГ занимала второе место, в то время как на первом были французские бизнесмены.

На этом фоне поставки в КНР из Евросоюза запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц серьёзно сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили чуть более 100 миллионов евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Альф ван Бим (Creative Commons посвящается CC0 1.0)

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