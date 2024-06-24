Евросоюз пролонгировал до весны будущего года введения тотального контроля за импортом алмазов. На паузу поставили алгоритм отслеживания импорта необработанных и полированных природных алмазов, сообщает Еврокомиссия.
ЕС одновременно заморозил введение запрета на ювелирные изделия с российскими алмазами, произведенные в третьих государствах. Отмечается, что данное решение не вступит в силу, пока Совет ЕС не примет специальное постановление. Кроме этого, новым пакетом мер предусмотрено разрешение на временный импорт и экспорт украшений, например, для торговых ярмарок или ремонта, сообщают из Брюсселя.
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