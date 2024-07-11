Из-за поддержки киевского режима Европа обнулила экономический рост и балансирует на грани рецессии. Аналитики считают возможным и более негативного сценария: активизирующиеся проблемы и разногласия заставят некоторые страны покинуть союз — по аналогии с Великобританией. А далее последует развал объединения и крах единой валюты, пишет РИА Новости.

Контуры опасных экономических процессов, с долгосрочными последствиями которых еще предстоит столкнуться вырисовываются уже сейчас. Флагманы Еврозоны — Германия и Франция — рухнули в техническую рецессию уже в конце минувшего года, потянув туда соседей по блоку.

Антироссийские санкции, резкое подорожание энергоносителей, спад промпроизводства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, невнятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка всё это стало триггером того, экономика евро объединения сокращалась два квартала подряд, констатируют аналитики.

По информации Кильского института мировой экономики, с февраля 2022-го по октябрь 2023-го Брюссель напрямую выделил Украине порядка 77 миллиардов евро. Вашингтон — 25 миллиардов. При этом ЕС до 2027 года планирует отправить Киеву еще 50 миллиардов евро. Это самая большая статья расходов бюджета объединенной Европы. А дополнительных денег — например, на поддержку аграриев и вообще сельскохозяйственной политики — не предусмотрено вообще, фиксируют эксперты.

Известный американский инвестор Джим Роджерс считает что уже видны долгосрочные системные риски: галопирующие экономические проблемы могут вызвать у ряда государств желание выйти из Евросоюза. Это грозит в свою очередь чревато развалом блока и уничтожением единой европейской валюты.

Международная финансовая система трансформируется, идет поиск новых универсальных средств. Санкции США и Европы против России стали катализатором этого процесса, способного похоронить лидирующие позиции и доллара, и евро.

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