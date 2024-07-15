Евробюрократы хотят спровоцировать бойкот запланированной на конец августа в Будапеште встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц объединения, сообщает Politico.
Комиссар по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель соберет коллег на заседание глав МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в венгерской столице, пишет СМИ.
Поводом для демарша стала мирная миссия Виктора Орбана, в рамках которой он посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В ЕС предупреждали, что Венгрия не может действовать от лица объединения, хотя по закону и является председателем в блоке.
Венгрия по регламенту должна провести неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС 28-29 августа. Если в те же дни Брюссель созовет официальное заседание, то дипломаты не смогут поехать в Будапешт, отмечается в публикации. Это будет важным сигналом, что Венгрия, к которой в июле перешло председательство в Евросовете, не выступает от лица всего союза.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пул Монклоа (Creative Commons CC0)
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