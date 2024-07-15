Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое, по сравнению с дорожной обстановкой днём ранее. Со стороны Тамани пробка составляет почти 1,4 тыс. автомобилей. Со стороны Керчи сообщается о трёх сотнях транспортных средств, сообщает специализированный Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте дорожной инфраструктуры. Время в пробке, по данным этого же источника составляет в среднем три часа.
Сейчас по мостовому переходу разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей пикап. Грузовики на полуостров могут добраться с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Сложности с пересечением Крымского моста, по информации местных СМИ, стали возникать с началом курортного сезона. Увеличилось число пунктов досмотра транспортных средств. Да и в целом усилены меры безопасности на всей магистрале.
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