Украинские беспилотные аппараты уничтожили два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

На участке трассы Байцуры — Грузское из-за атаки дрона-камикадзе заполыхал служебный автомобиль, который принадлежал местному агропромышленному предприятию. Водитель получил контузию, однако сумел самостоятельно обратился в местную больницу.

Второе транспортное средство сгорело в селе Богун-Городок. Беспилотник атаковал машину, когда она ехала по дороге. Водитель получил контузию и баротравму. По словам губернатора, бригада скорой помощи забрала его в больницу. Машина полностью сгорела.

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