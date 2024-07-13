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В Дубае построят самую длинную в мире
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В Дубае построят самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль к 2040 году

Компания URB планирует построить в Дубае самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль под названием Green Spine. Этот проект будет функционировать на возобновляемой энергии и направлен на снижение углеродного следа города.

Автомагистраль протяжённостью 64 км оборудуют для движения электрических трамваев, которые будут питаться от солнечных панелей, установленных на путях. Вдоль дороги высадят более миллиона деревьев и создадут специальную дренажную систему для сбора дождевой воды.

Проект включает парки и сады, и здания вдоль Green Spine украсят вертикальными садами. Строительство планируют завершить к 2040 году. URB уже имеет опыт реализации подобных экологических проектов в Дубае, сообщает 4pda.

Фото: web.archive.org/V0L0DYA (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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