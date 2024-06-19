Компания Dreame принимает участие в распродаже на AliExpress, предлагая скидки до 24 июня на различные продукты, включая беспроводной пылесос TR-J30. Этот пылесос оснащён бесщёточным двигателем мощностью 450 Вт, обеспечивающим высокую силу всасывания, и имеет функцию влажной уборки.
В комплекте идут сменные насадки и сенсорный дисплей для быстрой смены режимов работы. Он способен работать до 60 минут на одном заряде аккумулятора. Пылесос можно купить за 10 990 рублей, пока количество устройств ограничено, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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Пекин: Канада нарушила Устав ООН в Южно-Китайском море
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