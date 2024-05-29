Министерство финансов завершило работу над проектом изменений в налоговом законодательстве страны и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Значительная часть новаций касается НДФЛ. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru оценил перспективы трансформации Налогового кодекаса РФ.

Предполагается введение пятиступенчатой шкалы, по которой предстоит администрировать налог на доходы физических лиц. Принцип, чем больше зарабатываешь, тем больший процент от дохода платишь в государственную казну. До введения в нашей стране плоской шкалы НДФЛ, существовала масса схем, по выплате так называемах "зарплат в конверте", деньги работодатели выплачивали сотрудникам минуя официальную отчетность и фонд оплаты труда. Сейчас такие механизмы вряд-ли возможны, считает председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

"На данном этапе налоговая служба видит достаточно прозрачность и глубину, и все, что происходит в рамках финансовых транзакций, в рамках выплат зарплат. И, соответственно, если мы говорим о подавляющем большинстве налогоплательщиков России, обо всех, кто работает у работодателя, то здесь, конечно, какие-то схемы занижения налогооблагаемой базы и занижения зарплаты не смогут быть применены. Сегодняшнее развитие аппаратных контрольно-цифровых комплексов позволяет эти вопросы абсолютно четко контролировать и не вызывает сомнения, что не произойдет никакой просадки по зарплатам ухода в тень", — резюмирует депутат.

Одна из задач донастройки налоговой системы — это дополнительные доходы в бюджет Российской Федерации. Перед страной стоят серьезные масштабные цели развития. И, соответственно, то, что было озвучено президентом в Послании Федеральному собранию, мы сегодня обсуждаем как новые национальные проекты, конечно, требуют дополнительного финансирования, прогнозируют результаты изменений в парламенте.

"С учетом этого люди понимают, и мы видим в своем общении с людьми, с предпринимательским сообществом, что коррекция налоговой системы нужна. И, соответственно, это даст дополнительные А пойдут ли дополнительные доходы в региональный, местный бюджеты? На самом деле, у нас налоговая и бюджетная системы выстроены так, что часть налогов, естественно, идет и в бюджеты местного самоуправления, и в бюджеты региона. Если мы говорим о федеральных налогах, то, конечно, будет ситуация, при которой федеральный бюджет будет поддерживать регионы", — говорит Артем Кирьянов.

Это касается развития инфраструктуры, развития региональных бизнес-кластеров, особых экономических зон и так далее. Отметим, по последним данным в нашей стране 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения, а система налоговых вычетов и льгот, которая заявлена в пакете предстоящих изменений, для миллионов россиян и вовсе увеличит реально располагаемые доходы. Заработать всё в новом формате, в случае одобрения новаций парламентом, должно уже в будущем году.

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