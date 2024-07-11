Кредитный портфель ВТБ основательно изменился за последние два года. Так, доля выданных кредитов в валютах недружественных государств сократилась в три раза, до 8%. Соответственно существенно выросли заимствования, номинированные в рублях, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

"Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас — 8%", — заявил банкир, комментируя данные по кредитному портфелю в так называемых недружественных валютах.

Топ-менеджер констатирует, что эта доля имеет тренд к сокращению разными путями: для кого-то финансовое учреждение конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. В любом случае, токсичные активы уходят в прошлое.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Патрик Томассо (Creative Commons CC0 1.0)