Кредитный портфель ВТБ основательно изменился за последние два года. Так, доля выданных кредитов в валютах недружественных государств сократилась в три раза, до 8%. Соответственно существенно выросли заимствования, номинированные в рублях, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Если до введения в 2022 году санкций она составляла около 31%, то сейчас — 8%", — заявил банкир, комментируя данные по кредитному портфелю в так называемых недружественных валютах.
Топ-менеджер констатирует, что эта доля имеет тренд к сокращению разными путями: для кого-то финансовое учреждение конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности. В любом случае, токсичные активы уходят в прошлое.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Патрик Томассо (Creative Commons CC0 1.0)
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