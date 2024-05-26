Взаимодействие России, Норвегии, Канады, США и Дании, стран "арктической пятёрки", заморожено не по инициативе нашего государства, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Весь диалог по проблемам и развитию континентального шельфа в настоящий момент свёрнут, говорит дипломат. По его словам, "теперь этот механизм отсутствует - контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе". "Это не наша проблема", - особо отметил представитель внешнеполитического ведомства.

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