Взаимодействие России, Норвегии, Канады, США и Дании, стран "арктической пятёрки", заморожено не по инициативе нашего государства, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
Весь диалог по проблемам и развитию континентального шельфа в настоящий момент свёрнут, говорит дипломат. По его словам, "теперь этот механизм отсутствует - контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе". "Это не наша проблема", - особо отметил представитель внешнеполитического ведомства.
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