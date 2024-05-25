Переговорный процесс внутри большой семерки алгоритма по использованию доходов от замороженных российских активов нет никаких накладок, поделилась с Reuters американский министр финансов Джанет Йеллен.
"Все выглядит довольно хорошо. Я не видела каких-либо накладок, но есть некоторые моменты, в которых нужно разобраться", - оптимистично говорит чиновница.
Переговорный трек, согласно планам должен завершиться принятием решения уже этим летом на саммите в Италии. Известно, что Соединенные штаты продвигают проект, согласно которому можно предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных средств России.
Так, Киев сможет получить порядка 50 млрд долларов на ведение войны уже в ближайшие месяцы. По данным Bloomberg, страны G7 в целом одобрительно воспринимают американскую инициативу.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Марк Уорнер (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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